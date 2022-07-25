Первоклассники Мариуполя получат от Петербурга школьные наборы к 1 сентября

Беглов пообещал набор первоклассника детям из Мариуполя к 1 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Будущие первоклассники из Мариуполя получат набор на 1 сентября 2022 года от Санкт-Петербурга. В набор первоклассника войдут: рюкзак, тетради, ручки, учебники. Все это обеспечивает федеральное правительство. Об этом 25 июля 2022 года во время радиообращения рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- А для старших ребят мы готовим набор учебных пособий, контурные карты и атласы, рабочие тетради, - добавил градоначальник.

Петербург помогает восстанавливать Мариуполь. К 1 сентября уже начнут работать три школы три детских сада. Идет восстановление 10 жилых домов, пяти общежитий, двух парков, деткой и взрослой поликлиник.

Пока лето, дети из Мариуполя отдыхают в в детских лагерях Петербурга. Уже завершилась вторая смена, впереди третья и четвертая.