Власти Финляндии пока не планируют ограничивать выдачу виз гражданам России

Финляндия пока не закрывает выдачу виз туристам. Но только пока. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Финляндии пока не намерено ограничивать выдачу туристических виз россиянам, на чем настаивают ведущие политические партии страны. Власти Суоми отмечают, что выдают визы шенгенского образца, а, соответственно, этот вопрос задан не по адресу.

- Вопрос о визовых ограничениях должен решаться на уровне стран Шенгенского соглашения и Евросоюза, - заявила в интервью изданию Ilta-Sanomat министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен.

При этом она отметила, что общая политическая линия Финляндии совпадает с европейской в частности санкций против России.

Напомним, что с 15 июля Россия, а чуть ранее сама Финляндия, сняли все карантинные ограничения на сухопутных границах. После этого в Петербурге и Ленобласти произошел ажиотаж с оформлением финских виз, сейчас очередь растянулась до сентября.

А в первые дни после открытия границ в Суоми съездили около трех десятков тысяч петербуржцев.

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