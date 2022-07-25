Губернатор призвал петербуржцев пройти ревакцинацию, пока ситуация с коронаврусом не обострилась

Петербуржцев зовут на ревакцинацию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга призвал горожан пройти ревакцинацию от коронавируса, пока ситуация еще контролируема. Дабы не вводить отмененных ограничений, и не кануть с головой в новою волну ковида, надо срочно повышать уровень коллективного иммунитета, упавший ниже 20%.

- Скоро осень и сезон вирусных заболеваний. Люди возвращаются из отпуска, из других стран, и привозят не только загар, но и ковид. В мире уже выросло количество заболевших, - отметил в традиционном радиообращении Александр Беглов.

Растет заболеваемость не только в мире, но в Петербурге. По состоянию на утро 25 июля было выявлено 788 заболевших за сутки. Учитывая, что полторы недели назад показатель был менее 300 случаев, то причины опасения врачей вполне понятны.

- Пока в Петербурге эпидобстановка контролируемая. Это значит, что есть время пройти ревакцинацию, - заявил губернатор.

По его словам, в поликлиниках работают стационарные прививочные пункты, вакцина там есть.