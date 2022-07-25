Петербург не уйдет под воду к середине века из-за таяния льдов в Арктике

В ближайшие десятилетия затопление Петербургу не грозит. Фото: Петр КИБЕР

Апокалиптический сценарий с превращением города на Неве в город под Невой, пока не актуален. Средняя температура в Петербурге продолжит расти, но под воду город не уйдет. Такой прогноз на ближайшие 30-50 лет дали российские климатологи.

- Мнения специалистов о том, как будут таять ледники, очень сильно расходятся. По экстремальным оценкам, в 2150 году уровень Мирового океана может подняться на 2,5 метра. Но к 2050 году никаких «голливудских» сценариев нас точно не ожидает, - рассказал на пресс-конференции в ТАСС ученый-климатолог из СПбГУ Артем Павловский.

Максимум, что ждут эксперты, - подъем уровня воды на планете на один метр к концу нынешнего столетия.

Отметим, что уровнем наводнения в Петербурге считается повышения воды в Неве на 160 сантиметров. А реально затапливать улицы начинает при двух метрах выше ординара. Для того, чтобы покрыть весь город вместе с Пулковскими высотами и пригородами, как показано на интерактивной карте, необходимо более 40 метров воды выше нормы.