Доходы бюджета Петербурга выросли в 2022 году на 72%

Смольный отчитался о резком росте доходов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доходы Петербурга в 2022 году резко пошли вверх. Если сравнивать с первым полугодием 2021-го, то рост составил более 72%. Прибавка произошла в основном благодаря налоговым отчислениям организаций (54%) и физических лиц – жителей города (28%).

- За шесть месяцев в городской бюджет поступило 626 миллиардов рублей - 70,3% от запланированного годового объема, - сообщает пресс-служба Смольного.

Если брать в сравнение первое полугодие 2021 года, то доходы в денежном выражении выросли на 262 миллиарда рублей.

Что касается трат, то расходная часть бюджета выполнена на 37,5%, - в объеме 365 миллиардов рублей. На 41 миллиард рублей.

Львиная часть расходов – социалка. На образование ушло 104 миллиарда, на здравоохранение – еще 46. Развитие городского транспорта потребовало вложений на 41 миллиард рублей.