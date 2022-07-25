Новый глава Горизбиркома Петербурга пообещал устранить все разногласия с Москвой

Петербургский Горизбирком готов "обнулить" отношения с Москвой.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Новый глава Городской избирательной комиссии Петербурга Максим Мейксин рассказал о главных задачах на посту руководителя. Самое первое – «помириться» с Москвой, то есть устранить все разногласия с Центризбиркомом.
- Мы во многом сходимся, часть работы уже проведена. Есть все возможности обнулить, как сказала председатель ЦИК Элла Памфилова, все претензии к Петербургу, - приводит слова Мейксина «Петербургский дневник».
Напомним, что главной проблемой, которую называли в ЦИК, были муниципальные выборы в Петербурге 2019 года, когда кампания получилась крайне скандальной. Теперь такого быть не должно.
Все муниципальные избирательные комиссии упразднены, их полномочия переданы территориальным ТИКам, которые подчиняются Горизбиркому и не позволят себе творить что хотят.