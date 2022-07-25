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Политика25 июля 2022 17:07

Новый глава Горизбиркома Петербурга пообещал устранить все разногласия с Москвой

Повтора скандальных муниципальных выборов 2019 года быть не должно
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербургский Горизбирком готов "обнулить" отношения с Москвой.

Петербургский Горизбирком готов "обнулить" отношения с Москвой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый глава Городской избирательной комиссии Петербурга Максим Мейксин рассказал о главных задачах на посту руководителя. Самое первое – «помириться» с Москвой, то есть устранить все разногласия с Центризбиркомом.

- Мы во многом сходимся, часть работы уже проведена. Есть все возможности обнулить, как сказала председатель ЦИК Элла Памфилова, все претензии к Петербургу, - приводит слова Мейксина «Петербургский дневник».

Напомним, что главной проблемой, которую называли в ЦИК, были муниципальные выборы в Петербурге 2019 года, когда кампания получилась крайне скандальной. Теперь такого быть не должно.

Все муниципальные избирательные комиссии упразднены, их полномочия переданы территориальным ТИКам, которые подчиняются Горизбиркому и не позволят себе творить что хотят.