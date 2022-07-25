Велодорожку у дома Репина на Приморском шоссе откроют в конце июля

В Курортном районе откроют велодорожку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новая велодорожка, с разметкой и ярким покрытием, появится к кону июля в Репино. На участке вдоль Приморского шоссе, заканчиваются последние строительные работы. Подрядчик, через пару дней, передаст объект на приемку.

- Веломаршрут протяженностью 4,5 км будет функционировать от дома № 411 по Приморскому шоссе (Музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты») до дома 448, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Кроме этой, в нынешнем году обустроят велодорожки в Красногвардейском, Московском и Пушкинском районах города. Пока, как отмечают в Смольном, Петербург формирует «каркас» веломаршрутной сети, которые впоследствии объединят воедино.

На сегодня в городе есть 37 трасс для велосипеда, их общая протяженность превышает 134 километра.