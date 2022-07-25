Движение по Мурманскому шоссе перекроют в ночь на 26 июля

Ладожский мост разведут в ночь на вторник. Фото: Олег ЗОЛОТО

Водителей Петербурга и Ленобласти предупреждают о ночной разводке Ладожского моста, которая станет причиной перекрытия движения по Мурманскому шоссе. Ограничения вводятся в ночь на вторник, 26 июля.

- В период с 00:25 до 01:10 для прохода вниз по Неву судов с высотным габаритом 30 метров будет произведена разводка моста, - сообщает пресс-служба Упрдор «Северо-Запад».

Время остановки движения автомобильного транспорта составит 45 минут. Учитывая, что объезд моста затруднителен и долог, водителей просят продумывать маршрут заранее.