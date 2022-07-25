Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто25 июля 2022 18:16

Движение по Мурманскому шоссе перекроют в ночь на 26 июля

Причиной станет разводка Ладожского моста
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ладожский мост разведут в ночь на вторник.

Ладожский мост разведут в ночь на вторник.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Водителей Петербурга и Ленобласти предупреждают о ночной разводке Ладожского моста, которая станет причиной перекрытия движения по Мурманскому шоссе. Ограничения вводятся в ночь на вторник, 26 июля.

- В период с 00:25 до 01:10 для прохода вниз по Неву судов с высотным габаритом 30 метров будет произведена разводка моста, - сообщает пресс-служба Упрдор «Северо-Запад».

Время остановки движения автомобильного транспорта составит 45 минут. Учитывая, что объезд моста затруднителен и долог, водителей просят продумывать маршрут заранее.