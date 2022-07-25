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Общество25 июля 2022 18:54

В Смольном ответили петербуржцам, которые протестуют против закона о реновации

Включение конкретного дома в программу расселения зависит только от воли его жильцов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Власти уверены, что жители хрущевок неправильно поняли новый закон о реновации.

Власти уверены, что жители хрущевок неправильно поняли новый закон о реновации.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга решили еще раз объяснить жителям города суть нового закона о реновации. По словам чиновников, петербуржцы не совсем правильно поняли суть закона, из-за чего и возникло недовольство возможным сносом хрущевок и переселением их обитателей на окраины.

- Включение многоквартирного дома в программу или его исключение зависит исключительно от воли собственников квартир, выраженной в соответствующем решении общего собрания жильцов, - заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Другими словами, ни один дом не пойдет под реновацию по программе комплексного развития территории, если согласие на это не даст большинство собственников квартир того самого дома.

А вот если жильцы скажут на собрании «да», и их дом попадает в список территорий на реновацию, тогда им будут предлагать варианты с переселением. А на месте их снесенной хрущевки построят новое жилое здание.