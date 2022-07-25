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Происшествия25 июля 2022 19:08

Два человека погибли в ДТП со сгоревшим мотоциклом на Колпинском шоссе

О трагедии в соцсетях сообщают очевидцы аварии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Мотоциклист с пассажиром погибли в ДТП в Колпино. Фото: vk.com/spb_today

Мотоциклист с пассажиром погибли в ДТП в Колпино. Фото: vk.com/spb_today

Страшное смертельное ДТП произошло вечером 25 июля в Колпинском районе Петербурга. На Колпинском шоссе при выезде со второстепенной дороги столкнулись фургон «Мерседес Спринтер» и мотоцикл. Последний от удара загорелся. Ехавшие на нем двое человек погибли.

- ДТП на Колпинском шоссе рядом заправкой. Столкнулись мотоцикл и микроавтобус. Пилот и пассажир мотоцикла погибли, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Сейчас на месте аварии работают врачи скорой помощи, сотрудники ГИБДД и спасатели. Официальной информации по числу пострадавших и погибших на данный момент не поступало. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.