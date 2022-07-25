В Агалатово водитель иномарки выстрелил в голову мотоциклисту

Байкер и автомобилист не поделили дорогу Агалатово. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный конфликт между байкером и автомобилистом в Агалатово привел к стрельбе. Пулю (по другим данным две) из травматического пистолета получил мотоциклист. Но защитная экипировка спасла его голову от серьезного ранения.

- Около 16.00 на Новоприозерском шоссе в сторону поселка Агалатово 40-летний водитель иномарки выстрелил из принадлежащего ему на законных основаниях травматического пистолета «Оса» в голову мотоциклиста. Пуля угодила в шлем, - сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии.

По словам очевидцев, автомобилист стрелял дважды, один раз попав в ногу байкеру. На место инцидента были вызваны полиция и скорая. Никто серьезно не пострадал.

А поскольку надзор за владельцами «травматов» ведет Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, именно там и будут разбираться с владельцем оружия по правомочности его применения.