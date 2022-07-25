Петербуржцам советуют есть малину, чтобы похудеть и не стареть

Врачи советуют есть малину для похудения и улучшения самочувствия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В петербургском управлении Роспотребнадзора рассказали о пользе малины. Оказалось, эта чудо-ягода может исполнить два самых заветных желания любой красавицы – дать стройность и молодость. Точнее, содержащиеся в малине микроэлементы помогают организму не стареть и бороться с лишним весом.

- Малина не только препятствует возрастному ухудшению памяти, но и защищает кожу от старения благодаря витамину С, - пишет «Мойка 78».

Кроме того, пищевые волокна и полифенолы в малине помогают снижать уровень сахара в крови, ягода будет полезна страдающим от артрита и сердечникам. При употреблении малины снижается кровяное давление и уменьшается риск образования тромбов в сосудах.

Лучше всего есть малину прямо с куста, а если покупать, то свежую и целую.