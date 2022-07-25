«Ужасно жаль»: коллеги о смерти писательницы Татьяны Москвиной

Татьяна Москвина (в центре) и ведущие радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ольга Маркина и Алеся Крупанина. Фото: Андрей ГАШЕВ

Литературное сообщество Петербурга скорбит после внезапной смерти известной писательницы Татьяны Москвиной, которая умерла вечером 25 июля после операции. О смерти супруги рассказал телеведущий, автор программы «Тихий дом» Сергей Шолохов.

- Сегодня в больнице Святого Георгия после операции умерла моя жена Татьяна Владимировна Москвина, - написал он в соцсетях.

Других подробностей Сергей Шолохов не сообщил.

На смерть писательницы, журналиста, одного из создателей регионального объединения журналистов «Петербургская линия», отреагировали коллеги. В частности, ведущая радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92,0 FM Ольга Маркина, которая хорошо знала Татьяну Москвину и не раз принимала ее в студии петербургской «Комсомолки»:

«Она часто была нашим гостем на радио. Резкая, умная, злая, но искренняя. Ее наблюдения всегда в точку. Никогда не стеснялась ругать кого-то, но очень отзывчива, если полюбит. Она была прекрасным публицистом. Петербург потерял остроумную, талантливую писательницу. Ужасно жаль».