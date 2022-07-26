Жара до +28 градусов снова накроет Петербург 26 июля

Жара вернется в Петербург 26 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето продолжает радовать своей погодой. В Санкт-Петербурге жаркая погода сменяется проливными дождями. Во вторник, 26 июля 2022 года, в Северную столицу снова вернется зной. Но без сильного пекла. Днем в городе жарко, без дождей и практически без облаков. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица будет находиться под влиянием небольшого промежуточного гребня антициклона. Его усилиями облаков в небе над регионом будет немного и обойдется без дождей, что поможет солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы, - рассказал Леус.

Днем в городе потеплеет до 26-28 градусов, по Ленинградской области до 24-29 градусов жары. Ветер тоже теплый и нежный, южного направления 3-8 метров в секунду.

А вот дожди снова вернутся уже 27 июля. Даже может пройдет гроза. При этом похолодает.