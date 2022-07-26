Муж с женой погибли в ДТП со сгоревшим мотоциклом, уходя от погони с КАД Фото: СОЦСЕТИ

В жутком ДТП, которое произошло на Колпинском шоссе вечером 25 июля 2022 года, погибла семейная пара. Муж с женой. Трагедия произошла в 21:34 часов недалеко от дома 54 по шоссе. Мотоцикл гнал по шоссе и врезался в "Мерседес", который заезжал на заправку. От удара мотоцикл загорелся.

- Мотоцикл уматывал от ДПС. Видел его за 10 минут до ДТП, - рассказали очевидцы в группе "Мотосолидарность".

Оказалось, что семейная пара приобрела мотоцикл совсем недавно. В тот вечер они уходили от погони дорожной полиции, гонка началась еще на КАД. Микроавтобус "Мерседес" начал поворачивать на заправку, а в тот момент гонщик потерял управление и влетел в иномарку. Мотоцикл сразу же воспламенился. Супруги погибли на месте.

Сообщается, что у семейной пары осталась дочь.