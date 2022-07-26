Синоптик Колесов предупредил о похолодании до +18 градусов в Петербурге

В Петербурге похолодает до +18 градусов Фото: Артем КИЛЬКИН

Жаркая и солнечная погода на этот раз в Санкт-Петербурге задержится не долго. Уже 27 июля 2022 года в Северной столице снова начнут править циклоны, из-за чего небо затянут облака, пойдут ливни, дожди, а температура будет стремительно падать. С плюс 28 градусов 26 июля температура снизится до плюс 18 градусов к выходным. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Температура воздуха с сегодняшних плюс 28 градусов постепенно понизится к выходным дням до плюс 18-20. Холодный атмосферный фронт ожидается уже завтра. Санкт-Петербург он будет проходить в первой половине дня, так что все дожди должны закончиться к обеду. Восточные районы Ленинградской области фронт пройдет во второй половине дня, где еще будет тепло, поэтому ливни с грозами там вероятнее, - рассказал синоптик.

Чо касается Дня ВМФ, то дожди тоже ожидаются, но пока нельзя сказать точно, в какое время суток.

Лето на этом не заканчивается. Август тоже будет теплым, но уже менее жарким, как первая часть лета.