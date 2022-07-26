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Дом. Семья26 июля 2022 7:15

Худую лису встретили в Павловском парке под Петербургом

Рыжая плутовка близко подходила к людям и охотилась на мышей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Лису встретили в Павловском парке под Петербургом

Лису встретили в Павловском парке под Петербургом

Фото: СОЦСЕТИ

С Петропавловский парк в пригороде Санкт-Петербурга отдыхающие заметили лису. Рыжая плутовка прогулялась по лужайкам среди дворцового убранства. Лесная гостья совершенно не пугалась того, что вокруг много людей, смело проходила мимо отдыхающих на траве и была увлечена своей охотой. Видео с ней появилось в социальных сетях 25 июля 2022 года.

- В Павловском парке замечена лиса. Такая худышка, жалко, - рассказала одна из местных жительниц.

Судя по видео, лиса действительно худая. По всей видимости, она решила подобраться поближе к людям в надежде найти какую-нибудь еду. А в парке как раз лисе повстречались полевые мышки, которых она быстро принялась ловить. Причем, охота оказалась успешной. Довольная лиса отправилась на обед.