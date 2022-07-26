Застрявшую в трубе собаку спасли в Ленобласти

Застрявшую в трубе в люке собаку спасли в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области собака свалилась в люк и застряла в трубе. 21 июля 2022 года жители Гатчинского района заметили бедное животное. Собака была в люке недалеко от автобусной остановке. Пес оказался большой и как его вытащить, никто не звал. Тогда на помощь позвали волонтеров из "Кошкиспас".

- Ситуация и правда оказалась нетривиальная. Два колодца соединены между собой переливной трубой, а вот в ней... Лежит собака! Лежит давно, как минимум с утра, а сейчас девятый час вечера. Морда торчит в один колодец, а, извиняюсь, попа, в другой. И ни туда и ни сюда, - рассказали волонтеры.

Спасатели спустились в колодец. Обмотали пса веревками и, на всякий случай, завязали ему пасть, чтобы тот с испуга не начал кусаться. Бедную собаку подняли на руках. От долгого лежания лапы у нее затекли.

Несчастный сразу же съел двойную порцию предложенного ему корма, после чего убежал.