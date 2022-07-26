Пять человек задержала полиция после жесткой драки с ножом и битой в Петербурге

По факту ночного конфликта на улице Долгоозерной возбуждено уголовное дело Фото: принтскрин видео.

Жесткая массовая драка произошла в Приморском районе Санкт-Петербурга в ночь на 25 июля 2022 года. 39-летний мужчина повздорил с компанией молодых людей и первый полез в драку, схватив нож и биту. Об этом рассказали в главном управлении МВД по городу и Ленобласти.

- Драка произошла в 4:58 часов ночи во дворе дома 23 по улице Долгоозерная. 39-летний мужчина подошел к компании с битой и ножом, ранил ножом одного из парней, после чего выкинул все свое оружие и стал убегать, - рассказали в полицию.

Один из парней схватил биту, догнал обидчика и удалил его по голове и телу, а после начал колотить по его машине.

В итоге 39-летнего мужчину госпитализировали, а пятерых парней в возрасте от 18 до 23 лет доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.