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Происшествия26 июля 2022 8:10

Пять человек задержала полиция после жесткой драки с ножом и битой в Петербурге

Ночной конфликт на Долгоозерной попал на видео
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
По факту ночного конфликта на улице Долгоозерной возбуждено уголовное дело

По факту ночного конфликта на улице Долгоозерной возбуждено уголовное дело

Фото: принтскрин видео.

Жесткая массовая драка произошла в Приморском районе Санкт-Петербурга в ночь на 25 июля 2022 года. 39-летний мужчина повздорил с компанией молодых людей и первый полез в драку, схватив нож и биту. Об этом рассказали в главном управлении МВД по городу и Ленобласти.

- Драка произошла в 4:58 часов ночи во дворе дома 23 по улице Долгоозерная. 39-летний мужчина подошел к компании с битой и ножом, ранил ножом одного из парней, после чего выкинул все свое оружие и стал убегать, - рассказали в полицию.

Один из парней схватил биту, догнал обидчика и удалил его по голове и телу, а после начал колотить по его машине.

В итоге 39-летнего мужчину госпитализировали, а пятерых парней в возрасте от 18 до 23 лет доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.