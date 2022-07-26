Прямые рейсы из Петербурга в Китай начнут летать с 27 июля

Из аэропорта Пулково Sichuan Airlines возобновляет полеты в Китай Фото: Артем КИЛЬКИН

Из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга снова начнут летать самолеты в Китай. Компания Sichuan Airlines возобновляет полеты с 27 июля 2022 года. В основном рейсы назначены на среды, но также запланированы несколько дополнительных чартеров. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Северной столицы.

- С 27 июля и до конца октября авиакомпания будет по средам выполнять рейсы в Чэнду, - рассказали в пресс-службе.

Из Китая самолеты будет вылетать в 16:15 часов и прибывать в Петербург в 19:50 часов. Из Северной столицы в Чэнду рейс назначен на 21:50 часов и придет в 11:06 часов. Время для каждого аэропорта указано местное.

Добавим, что пока что при посещении Катая необходимо иметь ПЦР-тест, тест на антитела, а при необходимости провести 14-дневный карантин.