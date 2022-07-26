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Происшествия26 июля 2022 9:10

Водитель выстрелил в голову мотоциклисту на дороге в Ленобласти

Полиция задержала стрелка
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция задержала мужчину, выстрелившего в мотоциклиста в Ленобласти

Полиция задержала мужчину, выстрелившего в мотоциклиста в Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области водитель машины выстрелил в голову мотоциклисту. Дорожный конфликт произошел днем 25 июля 2022 года на улице Плантация новогодних елок в деревне Агалатово. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В 16:41 часов водитель автомобиля "Шкода Рапид" во время конфликта выстрелил в висок водителю мотоцикла. Стрельба производилась из пистолета "ОСА", - рассказали в полиции.

Благо, мотоциклист был в шлеме, в который и пришелся выстрел. Сам 35-летний водитель двухколесного средства не пострадал.

Полицейские оперативно задержали стрелка. Им оказался 40-летний мужчина. На данный момент его допрашивает полиция. По факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Расследование продолжается.