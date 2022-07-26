В Смольном назвали сроки окончания ремонта крупных дорог в Петербурге

В Петербурге отремонтируют 75 дорог в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга рассказали о сроках окончания ремонта крупных дорог в городе. Так, на Индустриальном проспекте работы завершатся до середины октября, на улице Комсомола до конца июля, на Лиговском проспекте до 4 сентября. Также в третьем квартале 2022 года запланирован ремонт Шафировского проспекта, площади Восстания и улиц Потапова, Ярослава Гашека. Об этом 25 июля 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- От хороших и ровных дорог зависит и комфортная среда для горожан, и туристическая привлекательность, и безопасность водителей и пешеходов, - отметил губернатор Александр Беглов.

Всего в 2022 году запланирован ремонт 75 дорог в Петербурге. Общая протяженность их более 116 километров.

Напомним, что также в городе строятся и новые дороги. Так, например, транспортная сеть активно развивается в Приморском проспекте, особенно подъезды к ЗСД и КАД.