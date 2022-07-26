Суд наказал мужчину за видео поцелуя с другим мужчиной на фоне храма Кулича и Пасхи в Петербурге

Суд оштрафовал гея за поцелуй с мужчиной на фоне храма в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мировой судья признал виновным мужчину, который опубликовал в социальной сети видео, на котором он целуется с другим мужчиной на фоне храма Святой Троицы Кулича и Пасхи. Его обвинили по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Об этом 26 июля 2022 года рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- В январе этого года виновный снял на телефон видео, как он целуется с другим мужчиной. Это видео он сопроводил матерной песней и опубликовал в социальной сети для публичного просмотра, - рассказали в суде.

Это видео увидела одна прихожанка храма. Женщину возмутила такая фривольность и она заявила, что это явное неуважение к обществу, а также оскорбление чувств православных людей.

В суде мужчина раскаялся, перечислил пожертвования в религиозную и общественные организации, а также извинился перед прихожанкой. Помимо этого судья назначил еще штраф в 15 тысяч рублей.