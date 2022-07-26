Парень на скутере погиб в ДТП с микроавтобусом на трассе в Ленобласти

Микроавтобус врезался в скутер на трассе в Ленобласти, один человек погиб Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и скутера. Трагедия произошла ночью 25 июля 2022 года на 25 километре трассы Кемполово-Выра-Тосно-Шапки. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В полночь 46-летний водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" ехал по дороге от деревни Кикерино в сторону деревни Калитино. В ту же сторону ехали двое парней на скутере UMC, - рассказали в полицию.

Микроавтобус врезался в скутер. От удара парни упали на землю. 19-летний пассажир двухколесного средства погиб сразу. Водитель скутера, тоже 19-летний молодой человек, житель Волосовского района, с множеством травм был госпитализирован в больницу.

Проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все детали происшествия.