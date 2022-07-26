Молния чуть не убила туристов из Петербурга на берегу озера в Ленобласти

Молния чуть не убил туристов из Петербурга на берегу озера в Ленобласти / Фото: Мегаполис

Пара туристов из Санкт-Петербурга чуть не стала жертвой грозы. 23 июля 2022 года горожане отправились в Приозерский район и разбили палатку возле Гусиного озера. В это время набежали тучи, поднялся ветер и начался ливень с грозой. Причем, туристы оказались в самом эпицентре.

- Был сильный ветер с дождем, и мы решили спрятаться, но потом налетел ураган – и нас с этой палаткой чуть не унесло. Мы стояли и судорожно пытались ее удержать, а через 5-10 минут, когда все стихло, вышли и поняли, что родились в рубашке, - приводит слова туристки "Мегаполис".

Пока мужчина с женщиной пытались удержать палатку, молния ударила в метре от них, попав в дерево. От разряда ствол разлетелся на две части. Сосна упала на надувную лодку.

На озере отдыхающие были не одни. Очень повезло, что никто не пострадал. Люди быстро скооперировались, помогли распилить и убрать упавшее дерево.