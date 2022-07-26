Автобусы изменят свои маршруты из-за парада в День ВМФ в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге идет подготовка к Дню ВМФ, который отметят уже 31 июля 2022 года. В этот день, а также пару дней до этого, в центре города закрываются многие дороги из-за репетиции парада и его проведения. Поэтому и общественный транспорт изменит свой маршрут. Об этом сообщили в "Пассажиравтотранс".

- В период подготовки и проведения Военно-морского парада 28, 30 и 31 июля изменятся трассы автобусных маршрутов. Так, с 9:00 до 14:00 28 июля и с 7:00 до 14:00 31 июля будут изменены маршруты автобусов № 3, 6, 7, 22, 24, 27, 46, 49 и 100. А с 18:00 30 июля до 7:00 31 июля автобусы № 6, 7 и 24, - сообщили в компании.

Напомним, что также в центре Петербурга во время репетиций и Дня ВМФ будут разводить мосты. Точного графика расписания еще нет, однако обычно разводят Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты.