Вирусолог из Петербурга предупредил о возвращении гриппа

Вирусолог из Петербурга заявил о возвращении гриппа в Россию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После двухлетнего перерыва вернулся грипп. Пауза у вируса была из-за пандемии коронавируса, который вытеснил многие вирусы. Об этом рассказал заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа в Санкт-Петербурге Андрей Комиссаров, пишет "Интерфакс".

- Если в 2020 и в 2021 году гриппа практически не было, то сейчас грипп вполне вернулся, есть и сочетанные инфекции с ковидом, - отметил вирусолог.

Также никуда не делись и другие респираторные инфекции.

Что касается коронавируса, то сейчас специалисты из НИИ гриппа собираются к секвенированию десятков тысяч геномов SARS-CoV-2. Это поможет ученым разобраться с мутацией коронавируса, чтобы в дальнейшем успешно бороться с заболеванием.

Напомним, что в последнее время в Петербурге коронавирус снова начинает расти. На 26 июля заболели почти 800 человек.