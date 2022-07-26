Бесплатный концерт для детей пройдет в Летнем саду 27 июля

В Летнем саду пройдет бесплатный концерт для детей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Летнем саду Санкт-Петербурга пройдет бесплатный концерт для детей. Представление пройдет на Звездной площадке за Карпиевым прудом 27 июля 2022 года. Об этом рассказали в администрации Центрального района.

- Проект проводится с целью объединения в одном пространстве групп детей с особыми потребностями и их сверстников и создания комфортной творческой среды для всестороннего развития детей, - рассказали в районной администрации.

Концерт лучше всего подойдет деткам от нуля до 10 лет. Для них прозвучат есни на идише, музыка еврейской свадьбы, а также клезмерские мелодии: фрейлехсы, булгары, хоры.

Начало мероприятия в 11:30 часов. Однако, если в это время пройдет дождь, то концерт может быть перенесен.