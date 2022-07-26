Суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело экс-чиновника Минкультуры о хищении 900 млн рублей на реставрации Эрмитажа

Второй фигурант дела о хищениях при реконструкции Эрмитажа пойдет под суд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Куйбышевский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении бывшего чиновника Министерства культуры России Бориса Мазо, которого обвиняют в хищении 900 млн рублей на реконструкции Эрмитажа.

- В 2015 году Григорий Пирумов, занимавший должность заместителя министра культуры РФ, а также Борис Мазо, являвшийся директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Пирумов, Мазо и другие фигуранты дела обеспечили заключения договора на реконструкцию Эрмитажа с подконтрольной фирмой. Из общей суммы контракта в 900 млн рублей, 800 млн подельники успели легализовать по «параллельной схеме».

После возбуждения дела в 2018 году Мазо сбежал за границу, но в 2021 году Австрия выдала экс-чиновника России.

6 июля 2022 года Красногорский суд Москвы дал 8,5 лет лишения свободы Григорию Пирумову. Теперь на очереди к Фемиде стоит его подчиненный.