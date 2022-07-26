Спрос на загородную недвижимость в Петербурге рухнул на 34%

Спрос на загородную недвижимость упал на треть. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Петербурга резко перестали скупать загородную недвижимость. По сравнению с первым кварталом 2022 года, когда было зарегистрировано около трех тысяч сделок, во втором квартале спрос на частные дома и коттеджи упал на 34 процента.

- Во втором квартале 2022 года на загородном рынке Петербурга и Ленобласти покупатели приобрели 1,9 тысячи коттеджей, участков и таунхаусов, - пишет РБК.Петербург.

По данным эксперта рынка недвижимости, уровень ниже двух тысяч сделок за квартал отмечен впервые за два года. Последнее время, на фоне пандемии, закрытия границ и нынешней общеполитической ситуации спрос только рос. Вслед за ним росли и цены. Но теперь именно высокая стоимость объектов останавливает покупателей.

Специалисты отмечают, что по сравнению с 2018-19 годами стоимость объектов среднего ценового порядка выросла вдвое, а элитная недвижимость подорожала на 40-50 процентов.