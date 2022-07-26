Роспотребнадзор запретил купаться во всех водоемах Петербурга

Все пляжи Петербурга оказались непригодными для купания Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вода на всех пляжах Санкт-Петербурга оказалась настолько грязной, что купаться там больше нельзя. Роспотребнадзор в очередной раз провел исследование проб, взятых на 24 пляжах водоемах города и выяснил, что больше даже Безымянное озеро и Верхнее Суздальское озеро, где неделю назад еще было не опасно, купаться нельзя. Об этом в управлении рассказали 26 июля 2022 года.

- Специалисты взяли 576 проб и выяснили, что все они не соответствуют требованиям санитарной нормы, - сообщили в ведомстве.

В список снова вошли пляж на Финском заливе, все Суздальские озера, Ольгинский пруд, пляжи на Разливе и многие другие. Горожанам очень не рекомендуют купаться в этой воде, так как это чревато острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.