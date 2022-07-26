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Общество26 июля 2022 12:44

Роспотребнадзор запретил купаться во всех водоемах Петербурга

Вода на всех пляжах города оказалась грязной
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Все пляжи Петербурга оказались непригодными для купания

Все пляжи Петербурга оказались непригодными для купания

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вода на всех пляжах Санкт-Петербурга оказалась настолько грязной, что купаться там больше нельзя. Роспотребнадзор в очередной раз провел исследование проб, взятых на 24 пляжах водоемах города и выяснил, что больше даже Безымянное озеро и Верхнее Суздальское озеро, где неделю назад еще было не опасно, купаться нельзя. Об этом в управлении рассказали 26 июля 2022 года.

- Специалисты взяли 576 проб и выяснили, что все они не соответствуют требованиям санитарной нормы, - сообщили в ведомстве.

В список снова вошли пляж на Финском заливе, все Суздальские озера, Ольгинский пруд, пляжи на Разливе и многие другие. Горожанам очень не рекомендуют купаться в этой воде, так как это чревато острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.