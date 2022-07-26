Рыбацкий мост отремонтируют к осени 2023 года

Рыбацкий мост попробуют отремонтировать с третьей попытки. Фото: "Мостотрест".

Печально известный Рыбацкий мост откроют после капремонта уже к середине осени следующего года. «Мостотрест» подвел итоги конкурса по выбору подрядчика и заключил контракт на проведение работ.

- Сметная стоимость капитального ремонта моста составляет 368 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба предприятия.

Подрядчиком стало АО «ПО Возрождение». Согласно проекту, строители за 12 месяцев должны провести полный капремонт переправы, датой окончания работ обозначено 15 октября 2023 года.

После реконструкции на мосту будет увеличена пешеходная часть. А пока он будет закрыт на ремонт, рядом поставят временный мост, который свяжет две части микрорайона. Но только для пешеходов.

Напомним, что построенный в 1957 году Рыбацкий мост уже давно закрыт для движения машин по причине аварийного состояния. После ремонта здесь снова пустят транспорт.

Нынешняя попытка начать работы по реконструкции, уже третья по счету.