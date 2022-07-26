МЧС предупреждает о ливнях, грозах и сильном ветре в Ленобласти

МЧС предупреждает о ливнях и грозах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жаркая и солнечная погода снова покидает северо-западную часть России. Так, в Ленинградской области уже со среды ждут сильные дожди с резким ветром. О новом капризе природы жителей и гостей 47 региона предупреждает местное управление МЧС.

- 27 июля в Ленобласти местами ожидаются ливни с грозами, при грозах порывы ветра 15-18 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Температура днем составит приятные +20…+25 градусов, и только на востоке области возможно до +28.

В четверг, 28 июля, метеорологи обещают ливни с грозами и порывистым ветром, а в пятницу – просто сильные дожди и грозы.

В связи с непогодой В МЧС предупреждают водителей об опасности ДТП и призывают не превышать скорость на мокрой трассе.