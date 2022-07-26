Прямые рейсы из Петербурга в Ингушетию откроются с 6 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

Из Пулково теперь можно будет улететь в Ингушетию. С 6 августа авиакомпания Nordwind Airlines открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в город Магас. Летать самолеты будут дважды в неделю по средам и пятницам. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Северной столицы.

- Из Петербурга самолет будет улетать в 11:30 часов утра и прибывать в Магас в 15:55 часов. В обратном направлении вылет назначен на 17:00 часов и прилет в Петербург на 21:15 часов, - говорится в сообщении Пулково.

Билеты на самолеты уже продаются на сайте авиакомпании, а также в билетных кассах города.

Также с 27 июля из Пулково начнут летать самолеты в Китай, в город Чэнду. Рейсы назначены на среды.