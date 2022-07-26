Чат-бот начал продавать QR-билеты для проезда в транспорте Петербурга по 63 рубля

Купить билеты на проезд можно через Telegram. Фото: Комитет по транспорту СПб

Новый вариант оплаты проезда в общественном транспорте Петербурга появился у жителей и гостей Северной столицы. Речь идет о тех, кто пользуется самым дорогим вариантом – разовым тарифом в 60 рублей за поездку. Для тех, кто не хочет искать места продажи бумажных QR-билетов, запущен специальный чат-бот, где можно купить электронную версию билета.

- Telegram-бот «QR-билеты/Санкт-Петербург», разработан компанией «СберТройка». Теперь купить билет можно в пару кликов с любого смартфона, не выходя из мессенджера, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

После оплаты билет будет прислан прямо чат Telegram, после чего его с экрана смартфона надо «приложить» к валидатору в автобусе.

Правда, есть несколько «но». Во-первых, пока не все модели валидаторов считывают билеты со смартфона, а во-вторых, сами билеты оказываются дороже. Банк берет комиссию и за проезд придется отдать 63 рубля вместо 60 при покупке обычного бумажного варианта.