17 млн рублей потратят на рекламу Петербурга в Москве и Казани

Виды Петербурга украсят Москву и Казань. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга потратят более 17 миллионов рублей на рекламу города. Привлекать в Северную столицу будут жителей Казани, а также транзитных пассажиров и москвичей, которые пользуются аэропортами столицы России.

- Смольный хочет сформировать позитивный и привлекательный образ Петербурга, повысить привлекательность города как туристического направления, - пишет «Мойка 78».

Согласно техзаданию, плакаты с достопримечательностями города на Неве появятся во Внуково, Домодедово, Шереметьево. Причем, в том числе, в залах бизнес-авиации и залах официальных лиц и делегаций.

В Казани же видами Северной столицы украсят бока экскурсионных автобусов.

Рекламная кампания, которую организовало «Городское туристско-информационное бюро» Петербурга, продлится до конца ноября нынешнего года.