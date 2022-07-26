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Происшествия26 июля 2022 15:05

Спасатели потушили пожар в Павловском дворце

Пострадавших, предварительно, нет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Пожар в Павловском дворце потушен.

Пожар в Павловском дворце потушен.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожарные Пушкинского района потушили возгорание в здании Павловского дворца. На место, в знаменитый музей-заповедник в пригороде Петербурга их вызвали в 16:41, когда работники музея и его посетители заметили дым, идущий из окон дворца.

- В подсобном помещении Павловского дворца происходило горение обстановки на площади два квадратных метра, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

В 17:07 пожар был ликвидирован, причины его возникновения выясняют дознаватели. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за замыкания электропроводки. На место инцидента выезжали четыре единицы техники и 18 человек личного состава МЧС.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.