Танцующий белый медведь развлекал петербуржцев у Московского вокзала

В центре Петербурга танцевал белый медведь. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Большой белый медведь подарило несколько мгновений радости жителям и гостям Петербурга, оказавшимся ночью на площади у Московского вокзала. Прямо перед входом артист, одетый в огромную ростовую куклу, зажигательно танцевал под веселую музыку.

- Белый медведь поднимает всем настроение на Московском вокзале, - сообщали горожане в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где опубликовано видео выступления мишки.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что танцевать в таком костюме очень сложно. И шутят, почему артисты выбрали точкой выступления именно Московский вокзал, а, скажем, не Невский проспект.

- На билет зарабатывает. До дома не доехать, до Арктики, - шутят петербуржцы.

А другие задались более насущным вопросом, как потом артисты стирают костюм белого медведя, который во время выступления на улице неизбежно испачкается.