Катамараны начнут курсировать из Петербурга в Кронштадт с 2023 года

До Кронштадта в следующем году запустят пассажирские катамараны. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два первых катамарана выйдут на линию Петербург-Кронштадт уже в следующем году. Суда проекта «Котлин» начали строить на верфи весной 2022 года, а уже на будущий сезон они начнут возить туристов в «Остров фортов».

- Катамараны спроектированы таким образом, что в салоне и на открытой палубе смогут комфортно разместиться до 200 человек. Максимальная скорость судна составит около 57 км/час, - сообщает пресс-служба Комитета по инвестициям Петербурга.

Специально для них будет оборудован причал у музейно-исторического парка «Остров фортов», чтобы туристам было максимально удобно.

А всего на линии между Петербургом и Кронштадтом будут ходить шесть пассажирских катамаранов, еще четыре судна построят к 2024 и 2025 годам.