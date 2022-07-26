Черный BMW X5 разбился в ДТП на Пироговской набережной

На Пироговской набережной серьезное ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло вечером 26 июля на Пироговской набережной. Неподалеку от Литейного моста попал в аварию черный BMW X5. От удара автомобиль потерял левое переднее колесо, часть кузовных деталей и вылетел на газон.

- BMW разбилась на Пироговской набережной. Движение по набережной очень затруднено, - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, иномарка столкнулась с кроссовером Toyota, после чего врезалась в опору дорожного знака и улетела с дороги, перевернувшись по пути. На колеса машину поставили свидетели ДТП.

Сейчас правая полоса набережной перекрыта, на месте работают спасатели, врачи скорой помощи и ГИБДД. Предварительно, в ДТП есть пострадавшие - водитель и его пассажирка.