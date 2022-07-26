Туристы из Москвы и Подмосковья заменили в Петербурге иностранцев

38% туристов в Петербурге - москвичи и жители Подмосковья. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В петербургском Комитете по туризму подсчитали состав путешественников, приезжающих в город. Оказалось, что большинство из них – жители Москвы и Подмосковья. Такие цифры привел вице-губернатор Борис Пиотровский, в зону ответственности которого входят вопросы развития туризма.

- В первом квартале этого года Петербургу впервые с начала пандемии удалось заместить часть иностранных туристов внутренними. Больше всего к нам приезжает гостей из Москвы и Подмосковья - свыше 38%, - написал Пиотровский в своем телегам-канале.

Далее по убывающей: жители Северо-Запада России - 16% и Приволжья - 15%. Много Петербург также посещают и из Краснодарского края, как, впрочем, и наоборот.

А всего с начала нынешнего года в Северную столицу приехали уже около 3,8 млн туристов.

Напомним, что город не собирается останавливаться на достигнутом и намерен привлекать рекламой красот Петербурга жителей Казани, а также пассажиров, летающих через аэропорты Москвы.