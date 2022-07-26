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Происшествия26 июля 2022 17:37

Бейсбольную биту сломали о голову мужчины в драке на севере Петербурга

Пострадавший не остался в долгу и пустил в ход нож
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Приморском районе подрались "бейсболисты". Фото: vk.com/dorinspb

В Приморском районе подрались "бейсболисты". Фото: vk.com/dorinspb

Поножовщиной и сломанной о голову бейсбольной битой закончилась утренняя драка в Приморском районе Петербурга. В минувший понедельник врачей скорой помощи и полицию пришлось вызывать на Долгоозерную улицу, где повздорили две компании. Началось все с пьяной ссоры во дворе, а потом выяснение отношения перетекло в соседний скверик напротив храма.

- В ходе драки один злодей пробил голову другому битой, которая оказалась не самой крепкой и сломалась. В ответ нападавший получил удар ножом в бедро, - сообщает паблик «Дорожный инспектор».

В итоге стычки обоих раненных увезли в больницу (одну или разные, не уточняется), а еще троих участников потасовки в отделение забрал сотрудники полиции.

Позднее полицией было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью.