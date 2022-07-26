Записную книжку Анны Ахматовой выставили на аукцион

Дневник Анны Ахматовой продадут с аукцона. Фото: "Литфонд".

Уникальный лот продадут с аукциона 27 июля. На торги выставлена записная книжка петербургской-ленинградской поэтессы анны Ахматовой. В ней писательница описывает события 1930 года.

- Записная книжка Анны Андреевны Ахматовой. 34 страницы, заполненных ее рукой, в том числе стихотворения, впечатления, планы, встречи и прочее. Представляет коллекционную ценность музейного уровня, - говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

В частности, под датой 7 января записаны строки стихотворения: «Тот город, мной любимый с детства, / В его декабрьской тишине / Моим промотанным наследством / Сегодня показался мне...».

А 19 апреля Ахматова вспоминает бывшего Наркома просвещения: «Говорят, что очень весомо слово Луначарского, но едва ли мне пристало что-либо выпрашивать у этого человека...».

Предварительные ставки за лот уже превысили 300 тысяч рублей, а окончательную его стоимость определят только торги.