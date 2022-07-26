60 объектов улично-дорожной сети построят в Приморском районе Петербурга

Приморский район ждет активное дорожное строительство. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 60 объектов улично-дорожной сети будет создано в Приморском районе Петербурга в ближайшие годы. Об этом рассказал губернатор города на Неве Александр Беглов.

- Они улучшат транспортную ситуацию в Приморском районе, обеспечат дополнительную связь жилых кварталов с центром города, с курортной зоной, ЗСД и Кольцевой автодорогой, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Речь идет в том числе о развязке М-32 у «Лахта Центра», которая соединит Шуваловский проспект, Приморское шоссе, а также повысит транспортную доступность микрорайона «Юнтолово».

И развязке М-49, которая выйдет к перспективному продолжению Планерной улицы и Суздальского проспекта.

Кроме того, запланировано строительство Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы, что даст выезд на ЗСД.