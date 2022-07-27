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Общество27 июля 2022 5:07

Похолодание до +20 градусов придет в Петербург 27 июля

Местами пройдут дожди и грозы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Прохладно и дождливо будет в Петербурге 27 июля

Прохладно и дождливо будет в Петербурге 27 июля

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жаркая погода закончила радовать жителей и гостей Санкт-Петербурга. Как и обещали синоптики, в среду, 27 июля 2022 года, в городе похолодает. Температура воздуха опустится до плюс 20 градусов, пройдут дожди, а местами даже грозы. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- По территории региона будет перемещаться холодный атмосферный фронт, оставляя Северную столицу в тыловой части циклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, что ограничит приток солнечного тепла, - рассказал синоптик.

Днем в Северной столице всего 20-22 градуса, по Ленинградской области плюс 18-23 градуса тепла. Ветер будет теплый, юго-западный 4-9 метров в секунду, но усилится при грозе.

В четверг также будет прохладно и дождливо.