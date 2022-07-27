Мотоциклист разбился насмерть о столб в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Снова трагическая авария с участием мотоцикла произошла в Санкт-Петербурге. Ночью 27 июля 2022 год на улице Ярослава Гашека водитель двухколесного "коня" потерял управлением и вылетел на обочину, по пути врезавшись в столб. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы ДТП.

- Мотоциклист не справился с управлением, вылетел на обочину и ударился в столб на улице Ярослава Гашека у дома 2. Реанимация быстро приехала на место, - рассказали очевидцы.

Известно, что мотоцикл принадлежит брату гонщика. Сам водитель находился в очень тяжелом состоянии. Несмотря на реанимационные действия врачей, мотоциклист скончался.

Напомним, что накануне муж с женой гнали на мотоцикле, уходили от погони ДПС и не справились с управлением. Мотоцикл врезался в микроавтобус и загорелся. Оба погибли.