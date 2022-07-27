Новый скорый поезд между Петербургом и Самарой запустят с 5 августа

Между Петербургом и Самарой запустят дополнительный поезд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 5 августа между Санкт-Петербургом и Самарой запустят новый скорый поезд. Курсировать между городами состав будет через день. Из Северной столицы отправление будет с Московского вокзала. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

- Первый рейс назначен из Самары на 5 августа. Поезд отправится в 1:20 часов. Из Петербурга с Московского вокзала состав отправится в 22:20 часов, - рассказали в пресс-службе.

По пути следования состав будет делать остановки в Москве, Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске и Сызрани. В поезде будут разные вагоны, включая СВ, купейные вагоны, а также вагон с местами для сидения.

Отмечается, что этот поезд окажется на несколько часов быстрее, чем другие составы.