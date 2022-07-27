Появилась схема прохождения кораблей на День ВМФ в Петербурге

Минобороны опубликовало схему прохождения кораблей на День ВМФ в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Министерство обороны России опубликовало схемы прохождения на День ВМФ в Санкт-Петербурге и в Кронштадте. Праздник состоится в ближайшее воскресенье, 31 июля 2022 года. Всего в параде примут участие 40 кораблей, 42 воздушных средства и более 3,5 тысяч военных.

- В Санкт-Петербурге корабли пойдут по Неве в сторону Заячьего острова. В Кронштадте со стороны дамбы в сторону Финского залива, - говорится в схеме.

Схема прохождения кораблей / Фото: Минобороны

Напомним, что в день праздника жителям Кронштадта, чтобы попасть в город, надо будет оформить специальный пропуск в МФЦ.

В Петербурге же будут перекрыты набережные и несколько улиц в центре города, а также разведены мосты. Из-за этого общественный транспорт изменит свои трассы.