Без вести пропавшую девочку больше двух недель ищут в Петербурге

16-летнюю девочку больше двух недель ищут в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге ищут без вести пропавшую девочку, о местонахождении которой ничего неизвестно уже больше двух недель. 16-летняя школьница пропала в городе Смоленске, однако, как указывают поисковики, может находиться в Северной столице. Ориентировку на девочку 26 июля 2022 года опубликовали поисковики организации "Лиза Алерт".

- Пропала 16-летняя девочка. С 12 июля о ее местонахождении ничего неизвестно, - говорится в сообщении.

Подросток ростом 164 сантиметра, худого телосложения. Волосы у девочки длинные и темные, глаза серо-зеленые. Во что была одета в момент пропажи неизвестно. Возможно, с собой у нее было светло-серый рюкзак.

Всех, кто видел девочку, просят сообщить об этом по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.