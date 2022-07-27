Пассажир машины выстрелил в ногу водителю другого автомобиля в Петербурге

Стрельба произошла в результате дорожного конфликта в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге между водителями произошла стрельба из-за дорожного конфликта. Инцидент произошел вечером 26 июля 2022 года на Заречной улице в Парголово. Водители не смогли решить, кто имеет право перестроиться первый. В ход пошел пистолет.

- Спор завязался между семейной парой в автомобиле "Форд" и другим водителем. В итоге пассажир "Форда", 49-летний мужчина, пока его жена была за рулем, выстрелил в ногу 28-летнему мужчине, - сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Стрельба производилась из травматического пистолета, поэтому мужчина не пострадал. Но он сразу же вызвал на место полицию.

Стрелка задержали, а также поместили его в изолятор. Известно, что ранее он уже дважды был судим. Проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.